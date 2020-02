Destaques 19/02/2020 16:25 Nortão Online Capitão Ben-Hur assume comando da PM em Colíder Nortão Online O Capitão Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues foi empossado hoje, quarta-feira (19), como novo comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Colíder, substituindo o Tenente Luiz Gustavo Amaral do Amarante. A solenidade de troca de comando ocorreu na Câmara Municipal, com a presença de várias autoridades civis e militares. O novo comandante estava na região de Alta Floresta desde o ano de 2011 e comandava a Força Tática, que ajudou a fundar naquele município e comandou o grupo por sete anos. "Eu já trabalhei várias vezes em Colíder, em operações da Força Tática, então já conhecia a região. Me preparei e já pensei em diversas ações para melhorar a segurança pública do município", disse ele. O Tenente Coronel Adnilson de Arruda, prestigiou a solenidade e destacou que o 9 Comando Regional está preparado para suprir as demandas da segurança pública em Colíder. "Vamos dar apoio ao comando local , que é a terceira companhia comandada pelo Capitão Ben Hur. Com um concurso público que será realizado breve, vai aumentar o efetivo. Temos todo um planejamento para melhorar os trabalhos em Colíder", disse ele. Uma das metas é transformar a companhia de Polícia Militar em Batalhão. A proposta deverá ser encaminhada através do comando geral para a Assembleia Legislativa. "Temos elementos suficientes para que essa proposta possa ser aprovada. Então futuramente aqui passará a ser um batalhão independente, comandado oficial superior', disse o Tenente Coronel.

