Destaques 19/02/2020 18:15 G1MT UTI neonatal de hospital de Colider está parada há 19 dias por falta de profissionais especializados Divulgação A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) do Hospital Regional de Colíder, a 648 km de Cuiabá, está com o atendimento parado há 19 dias. A ala foi inaugurada no dia 31 de janeiro e um dia depois parou de funcionar porque a empresa vencedora da licitação para administrar a unidade desistiu do contrato. Foram investidos R$ 3 milhões para a instalação dos 10 leitos de UTI neonatal e pediátrica no hospital. A ala foi construída para atender pacientes de 17 municípios da região Norte do estado, entre eles Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá e Itaúba. De acordo com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Norte Matogrossense, os representantes da empresa estiveram em Colíder para rescindir o contrato justificando dificuldades para encontrar profissionais médicos especializados em serviços de UTI Neonatal. O consórcio explica que há uma escassez desses profissionais no estado, e que, desde a reinauguração da ala, foram registrados três casos de recém-nascidos que necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva neonatal. Essas crianças precisaram ser transferidas para outras unidades do estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), será feita a convocação da empresa que ficou em segundo lugar na licitação para dar continuidade à prestação de serviços de UTI neonatal e pediátrica. Segundo a SES, os pacientes que precisam desses serviços estão sendo atendidos normalmente por meio de transferência para outros hospitais que possuem os mesmos serviços, por meio da Central de Regulação.

