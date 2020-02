Destaques 20/02/2020 09:05 Redação: Nativa News Carlinda: Polícia Civil abre inquérito para apurar acusação de abuso sexual contra padre Foto: Reprodução - Internet A polícia apura denúncia de assédio sexual contra o padre que atua na cidade de Carlinda. Um vídeo publicado em rede social (Facebook) no dia 13 de fevereiro, mostra uma mulher incomodada após receber o tapa na bunda, no momento em que passava próximo do sacerdote. De acordo com o delgado Pablo Bonifácio Carneiro, toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança da paróquia. As imagens foram requeridas e repassadas para serem analisadas pelos investigadores da Polícia Civil. O padre foi afastado momentaneamente das atividades até que se conclua as investigações. Um sacerdote foi designado pela Diocese Sagrado Coração de Jesus de Sinop.

Voltar + Destaques