Destaques 20/02/2020 15:46 Redação: Nativa News Homem é preso após furto de armas e confusão em Nova Monte Verde Foto: Reprodução - Internet Após cometer um furto, seguido de tentativa de homicídio e resistência a prisão, um homem do município de Nova Monte Verde chegou a sofrer uma tentativa de linchamento no momento da prisão. O caso repercutiu em todo o município levando alvoroço. Conforme o delegado Pablo Carneiro, responsável pelo caso, o homem invadiu uma residência no distrito de Nova Monte Verde, São José do Apui, e furtou duas armas de fogo (um revólver e uma espingarda). Um vizinho que notou a movimentação relatou que o suspeito efetuou disparos em via pública. O homem foi identificado, conhecido do meio policial por delitos, acabou sendo detido no final da tarde de terça-feira (18) na residência de seus pais, mas conseguiu fugir não sendo mais encontrado. Já no início da tarde de quarta-feira (19) o homem foi identificado nas redondezas de São José do Apui, onde foi detido por populares que iniciaram uma série de agressões. O homem foi detido, encaminhado ao hospital, transferido ao Hospital Regional em Alta Floresta, após atendimento reencaminhado à Nova Monte Verde para lavratura do auto de prisão. O caso segue sendo investigado.

