Destaques 20/02/2020 19:25 Redação: Nativa News Prazo para regularização de título de eleitor em MT termina nesta sexta-feira Foto: Divulgação/TRE-RN O prazo para fazer a primeira ou segunda via do título de eleitor, transferência e recadastramento biométrico termina nesta sexta-feira (20), em Mato Grosso. O prazo não deve ser prorrogado. O eleitor que perder o prazo não poderá voltar na eleição suplementar para a vaga de senador em Mato Grosso, no dia 26 de abril. Além disso, o eleitor deverá regularizar o título para votar nas eleições municipais de outubro.Para regularizar é só levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência.

