Destaques 21/02/2020 04:41 Redação: Nativa News Aeroporto de Alta Floresta receberá onça customizada da >Jaguar Parade> do projeto Onçafari Foto: Henrique Arakaki | Midiamax Uma parceria da Infraero e a Associação Onçafari trouxe ao saguão do Aeroporto Internacional de Campo Grande um exemplar das onças customizadas da ‘Jaguar Parade’. O objetivo é chamar é apresentar aos passageiros a história do maior felino das Américas, a Onça Pintada, e alertar para os riscos que a espécie enfrenta. O terminal de Campo Grande é o primeiro destino da iniciativa, que deve passar, ainda, por Brasília (DF) e Alta Floresta (MT). Para a superintendente em exercício do aeroporto, Nancy Sayuri, a iniciativa vem ao encontro do que é proposto pela Infraero sobre preservação ambiental. “É uma satisfação muito grande para o nosso aeroporto receber este projeto alerta a sociedade sobre a importância de se preservar as onças pintadas, o que pode contribuir com o turismo ecológico no Pantanal sul-mato-grossense”, afirmou. O biólogo do projeto Onçafari, Gustavo Figueirôa, destacou a importância da parceria com a Infraero para a compreensão da causa. “Conseguimos unir arte e preservação do meio ambiente no dia-a-dia das pessoas que não tem contato com esse animal. Nossa intenção é, justamente, educá-las e mostrar a necessidade de conscientizar a população sobre o assunto”, concluiu. Criada em 2011, o Onçafari coleta informações que proporcionam o melhor entendimento do comportamento das onças-pintadas, assim como a descoberta de estratégias mais adequadas para a conservação da espécie. Além disso, realiza ações de ecoturismo responsável, conscientização sobre a importância da preservação da biodiversidade, projetos sociais, entre outros. (Com informações da assessoria)

