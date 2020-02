Destaques 22/02/2020 09:18 Só Notícias/Herbert de Souza Apostador em Mato Grosso acerta 15 números na loteria e ganha R$ 114 mil Foto: Reprodução Um apostador de Rondonópolis foi um dos vencedores do último concurso da Lotofácil da Caixa Econômica Federal. O sortudo acertou as 15 dezenas sorteadas, esta noite, em São Paulo (SP). No total, 20 pessoas ganharam o prêmio principal. Além da aposta feita em Mato Grosso, também acertaram as 15 dezenas apostadores do Espírito Santos, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cada um receberá R$ 114 mil.

