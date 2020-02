Destaques 22/02/2020 09:57 Nortão em Revista Homem morre após perder controle de veículo e cair dentro do rio em Nova Monte Verde Divulgação Heberton Geovanny Ferreira da Silva, 38 anos de idade, morador da cidade de Barra do Garças-MT, acabou falecendo após perder o controle do veículo que conduzia, e cair dentro de um rio na região de Nova Monte Verde-MT. O acidente ocorreu em uma estrada que faz ligação entre as fazendas, Cara Branca e Charqueada. Heberton estava na região a trabalho. O trecho da estrada de chão próximo a ponte estava bastante enlameado, o que pode ter dificultado uma possível tentativa de frenagem. A cabine do veículo Fiat Strada, na cor Cinza, ficou completamente submersa e a vítima não conseguiu sair de dentro. A Polícia Civil de Nova Monte Verde, em atendimento a ocorrência, acionou a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Alta Floresta, que esteve no local para efetuar os devidos procedimentos de perícia. O veículo foi retirado das águas com a ajuda de populares e auxílio de um trator de uma das fazendas.

