Destaques 23/02/2020 19:18 Redação: Nativa News Adolescente de Alta Floresta é flagrada com drogas em cadeira de rodas em Dourados MS Foto: Divulgação Na manhã de sábado (22) a Guarda Municipal de Dourados apreendeu uma adolescente de 16 anos moradora em Alta Floresta - MT acusada de tráfico de drogas. A equipe da GMD realizava rondas preventivas no Terminal Rodoviário quando abordou a adolescente em uma cadeira de rodas, carregando duas bolsas em atitudes suspeitas. Durante a conversa com com os guardas municipais a adolescente relatou que havia sofrido uma queda de uma motocicleta em sua cidade Alta Floresta - MT e quebrou a perna, por isso usava a cadeira de rodas pra se locomover. Ao ser questionada o que fazia na região de fronteira disse tinha ido a cidade de Coronel Sapucaia passear mas passou entrar em contradições. A conversa levantou suspeitas aos GMs que verificaram suas bagagens, onde encontraram 16 tabletes de maconha, pesando 14,250 kg. Após o flagrante a adolescente confessou que foi contratada por R$ 2mil reias para buscar a droga na fronteira e levar até a sua cidade e que já fou apreendida outras duas vezes por tráfico de drogas. Diante do flagrante a adolescente foi encaminhada juntamente com o entorpecente a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Veja também sobre Dourados MS Alta Floresta Adolescente em cadeira de rodas tabletes de maconha Voltar + Destaques