Destaques 24/02/2020 16:07 Redação: Nativa News Vereador vota conta RGA dos servidores de Nova Monte Verde Foto: Reprodução - .Câmara Municipal A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Monte Verde aprovou em sessão extraordinária, na última quinta-feira (20) dois Projetos de Lei (PL), de autoria do Executivo Municipal, os projetos de correção da Revisão Geral Anual (RGA). Com sete votos favoráveis, uma abstenção e um contra, os projetos foram aprovados. O vereador Eder Fernandes, o Mineirinho do (PSB), foi o único parlamentar contrário aos Projetos. Mineirinho votou contra a PL nº 951/2020 que fixa o índice de correção da Revisão Geral Anual, do subsídio dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, por compreender que não houve qualquer tipo de discussão entre os vereadores e o executivo a respeito do tema. Na Tribuna, o vereador disse que o Projeto de Lei teria chegado ao seu email na terça-feira (17), e que depois foram feitas correções. O edil afirma que não foi convidado para reuniões, e nem mesmo consultado sobre o assunto, o que motivou o voto contrário. “Eu vou votar contra a proposta, é lamentável que isso aconteça, mas quero fazer a explicação aqui, eu acho que os senhores vereadores que são considerados oposição, vereador Neno que está se ausentando ali, eu acho um desrespeito para essa Câmara, para essa categoria, para os vereadores, que somos representantes de toda população também dos funcionários públicos, nós não sermos convidados, eu para nenhuma reunião, eu que sempre gosto de discutir os problemas do município, não fui convidado senhor presidente para nenhuma reunião dessas que os senhores estiveram reunidos”, relata Mineirinho. Com esta explicação o vereador reforçou ser contra o reajuste tão somente pela falta de consulta. Mas, mesmo com o seu voto contrário e a ausência de um dos nove vereadores, sete votos favoráveis concederam o reajuste de 12,84% aos servidores da educação - parcelados em três vezes com a primeira parcela na parcela de fevereiro e outras duas nas folhas de agosto e outubro, e ainda 4,48% para os demais servidores públicos do poder executivo.

