Destaques 24/02/2020 17:29 Redação: Nativa News Alta Floresta: Bandidos invadem casa de empresário e levam cerca de R$ 40 mil Empresário do setor agropecuário de Alta Floresta foi vítima de um roubo na noite de domingo (23), quando dois homens armados invadiram a residência exigindo dinheiro. Bastante agressiva, a dupla trancou a família em um dos quartos da residência e fugiu com pouco mais de R$ 40 mil, parte do valor (levado em cheques) foi recuperado. Conforme registro da Polícia Militar, o fato foi registrado por volta das 20h, quando dois homens com arma em punho anunciaram o roubo informando que se as vítimas gritassem morreriam. Agressivos chegaram a desferir golpes de coronha contra a cabeça do empresário Valdemar Gamba, Chico Gamba como é conhecido. O casal foi trancado em um quarto da residência, libertados após a fuga da dupla, pela matriarca da família. A dupla, que chegou a informar que conhecia o empresário, levou o valor aproximado de R$ 20 mil em espécie e mais cheques diversos que totalizavam também cerca de R$ 20 mil. Um veículo Gol, que foi visto rondando a propriedade durante a tarde, deu apoio à fuga da dupla. Já no final da manhã desta segunda-feira alguns cheques foram localizados, dispensados às margens da rodovia nas proximidades da comunidade Zé Reis, distrito de Colíder. O caso segue sendo investigado.

