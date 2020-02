Prefeita concede 12,84% do RGA para profissionais da Educação de Nova Monte Verde

No último dia 20 de fevereiro a prefeita de Nova Monte Verde sancionou a lei nº 1050/2020, que fixa o índice de correção da Revisão Geral Anual (RGA) do subsídio dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do poder executivo.



Na última semana, Beatriz Seuck Lemes se reuniu com representantes do Sintep e Conselhos Municipais, possibilitou um diálogo e entendimento para que o RGA seja parcelado em três vezes, a primeira parcela já na folha de fevereiro. Após conversa com as classes, a prefeita de Nova Monte Verde concedeu 12,84% do RGA para os servidores da educação e 4,48% para os demais servidores da administração pública municipal.



A aplicação do RGA foi possibilitada diante as economias que o município conseguiu realizar ao longo do atual mandato. “Analisando toda a nossa situação compreendendo também a realidade do município, logicamente que algumas ações nós faremos para honrar esse compromisso que nós fizemos hoje, então estamos saindo daqui já com essa certeza de que para fevereiro todos os servidores do município receberão 4,48 de reajuste que terão essa revisão em seus salários e os da educação, não apenas do magistério mas todos eles e o apoio também, todos eles receberam mais 4,48% em agosto e o restante em outubro”, apontou a prefeita.



Para o presidente do Sintep em Nova Monte Verde, a reunião foi positiva e aceitável o acordo feito com a administração. “Com certeza nós tivemos ai um aumento significativo em todo sentido na aérea da educação desde a infraestrutura assim como a valorização profissional também”, destacou José Joaquim Vieira Filho.



O secretário municipal de educação destaca que “uma das prioridades desta administração é a educação dando melhores condições de trabalho aos profissionais e a valorização profissional , quando assumimos a administração, nós estávamos com uma defasagem com mais de 63%”, frisando que acredita na compreensão dos servidores, “eu acredito que a categoria será compreensiva, que sempre que nós fizemos os nossos esforços e nesse momento contamos com a compreensão de todos”, pontuou Elcio Leandro.



As ações da administração receberam elogios da presidência do Fundeb. “São ações que vem acontecendo por um determinado período e que chama muita atenção nessa última gestão, quando você junta todas essas iniciativas, transforma em qualidade, tanto que Nova Monte Verde nem aparecia nem deslumbrava anteriormente entre os melhores do estado como município do interior”, destacou Anderson Cristen Tenfen, reforçando que “entre os 141 municípios do estado, na última avaliação nós ficamos em terceiro município que tirou a média, então é assim, é um mérito dos profissionais da educação, dos alunos, mas o investimento incondicional que foi feito por parte da administração, da secretaria de educação na infraestrutura e na valorização que fez com que esse índice se tornasse uma realidade”.