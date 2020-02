Alta Floresta: Blitz educativa destaca importância da Lei Maria da Penha

Na tarde de ontem (24) a militares do IX Comando Regional de Polícia Militar realizaram uma blitz orientativa no trânsito alta-florestense, trazendo como tema “Blitz Maria da Penha”.



O Policiamento Comunitário trouxe orientações com o intuito de encorajar mulheres que sofrem algum tipo de violência doméstica, a denunciarem seus agressores. Com orientações de como e onde buscar ajuda, foram entregues cartilhas confeccionadas pelo Governo do Estado e Ministério Público da Campanha: “Homens que agradam não agridem”.



“A Polícia Militar se mostra parceira e é uma instituição onde a população em geral pode receber mais orientações, se sentir encorajada e encorajar outras pessoas a buscarem ajuda.”