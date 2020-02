Destaques 25/02/2020 20:36 Mais de 80% das cidades de MT enfrentam problemas com uso de crack e outras drogas Os dados são da Confederação Nacional dos Municípios (CNM); de acordo com o relatório, em 11 municípios do Estado, a situação é considerada grave REPRODUÇÃO Em Mato Grosso, 82,22% dos 141 municípios enfrentam problemas relacionados ao consumo do crack e em 11 a situação é mais grave, conforme relatório do Observatório do Crack, da Confederação Nacional de Municípios (CNM). A área mais afetada pelo uso da droga é a segurança pública, que tem 73,3% das ações relacionadas ao crack. A assistência social também é afetada em 73,3% de suas programações, seguida pela saúde, que tem 68,89% das ações dedicadas a esse público. No Brasil 85,4% dos municípios enfrentam problemas relacionados ao uso de crack. No estado, a situação é considerada mais grave - de acordo com questionário respondido pelos gestores - em 11 prefeituras. Fazem parte do alerta Guarantã do Norte, União do Sol, Sorriso, Tapurah, Campo Novo do Parecis, Salto do Céu, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião, Jaciara, Rondonópolis e Alto Taquari. A principal ação de enfrentamento ao problema são as campanhas de mobilização e orientação, que são realizas em 13,1% dos municípios. Já estudos e pesquisas sobre o tema são estratégia em apenas 8% das gestões. Em relação à rede de assistência, em 88,9% os usuários podem recorrer a um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e em 84,4% das cidades o Conselho Tutelar é o órgão mais próximo para o auxílio.

