Destaques 26/02/2020 10:43 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é morto com tiro no rosto após discussão por dívida Foto: Reprodução Um homicídio foi registrado na madrugada desta quarta-feira (26) em Alta Floresta, a vítima é Maicon Cesar Piovesan dos Anjos, de 28 anos, que foi alvo de um disparo de arma de fogo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu no Hospital Regional Albert Sabin.

A Polícia Militar foi acionada por um motorista de aplicativo, que informou ter um de seus passageiros alvejado por um disparo. O motorista informou que foi acionado para a corrida de um estabelecimento comercial na avenida Ariosto da Riva, e que ao trafegar com o passageiro pela avenida Perimetral auxiliar (avenida do Lions Clube, que liga os setores E e C), um veículo Strada, que seguia o veículo de aplicativo, acabou fechando provocando a parada.

Ao parar, próximo ao Lions Clube, a vítima desceu do veículo e se aproximou da pick-up, conversando com o motorista pela janela, em determinado momento o motorista do aplicativo ouviu um estampido e viu um clarão no interior da pick-up, deixando o local temendo por sua vida. A vítima foi atingida no rosto.

Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao jovem, que ainda relatou à polícia que teve uma discussão com o sócio do estabelecimento onde estava, um desentimento antigo, e que acabou provocando a discussão no início da madrugada desta quarta. O jovem não resistiu ao ferimento e faleceu durante a madrugada no hospital.

O suspeito foi procurado, porém não foi localizado. No estabelecimento comercial, a sócia confirmou que suspeito e vítima tinham tido problemas anteriormente, inclusive com registro de ocorrência polícia, e que na noite de ontem, ao pagar a conta, acabou se desentendendo e ofendendo a mulher.

O caso passa a ser investigado.

