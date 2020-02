Frigorífico Redentor suspende abate e funcionários pedem soluções para receberem salários atrasados

Cerca de 700 funcionários do Frigorífico Redentor, em Nova Guarantã do Norte, recorreram ao Sintracal (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Frigoríficas de Abate de Bovinos do Portal da Amazônia) para resolver um conflito entre empresa e empregados.

Consta na reclamação que desde o último dia Janeiro de 2020 o frigorífico parou o abate de animais. Sem produção os servidores não foram dispensados, ou mesmo houve algum tipo de acordo de férias coletivas ou algo semelhante. Sem recebimento de seus salários referente ao mês de janeiro de 2020, e nem manifestação de negociação com os funcionários, estes decidiram buscar auxílio junto ao Sintracal.

Neste período foi constatada que a empresa frigorífica possui débito de cerca de R$ 700 mil em fornecimento de energia elétrica, que foi suspenso. Entre os trabalhadores estão pessoas que residem em outros municípios e que se “alojam” em hotel, e que correm risco de serem despejados pela falta de pagamento. Mulheres grávidas e trabalhadores com compromisso judicial (pagamento de pensão alimentícia) que estão deixando de ser honrados.

Em entrevista a redação do site Nativa News, o presidente do Sintracal, José Evandro Navarro, confirmou a informação de que a planta foi fechada, a falta de pagamentos também foi confirmada, com a ressalva de que no dia 15 de fevereiro a empresa entregou cestas básicas e um crédito benefício no valor de R$ 70,00, previstos em acordo, mas sem até a presente data (26 de fevereiro de 2020) o pagamento salarial em atraso. Navarro confirmou que um pedido de um procedimento de intervenção do Ministério Público do Trabalho (MPT) aconteça.

O documento enviado ao MPT relata toda a situação dos trabalhadores e pede: “[...] vimos pela presente, solicitar com URGÊNCIA, uma Mediação junto ao MPT, tendo em vista, que a empresa veio a descumprir a Convenção Coletiva de Trabalho, termo de Ajuste de Conduta 17/2017. A urgência se dá em virtude de atraso de pagamentos de salários, onde existem casos de gestantes, pessoas em hotéis na cidade de Guarantã do Norte-MT, que querem voltar aos seus municípios de origem. Ainda, trabalhadores que estão em situação de atraso em pensão alimentícia e em situação de risco.”

Processo distribuído com o número 0000095-27.2020.5.23.0046 para o órgão VARA DO TRABALHO DE ALTA FLORESTA. Audiência (Inicial) designada para o dia: 18/03/2020 08:10. Fica V. Sa. ciente, também por seu(s) constituinte(s), de que deverá comparecer para a audiência designada, sendo passível, no caso de ausência, da aplicação do art. 844 da CLT.