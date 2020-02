Destaques 27/02/2020 15:51 BR-174: Rio Vermelho transborda e interrompe o tráfego entre os municípios de Castanheira e Juruena Foto: Divulgação O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) emitiu alerta, nesta quinta-feira (27/02), informando que as fortes chuvas, que atingem a região Noroeste de Mato Grosso, provocaram o transbordamento do Rio Vermelho. Essa situação ocasionou a interrupção do tráfego de veículos na rodovia federal BR-174/MT, no km 850, entre os municípios de Castanheira e Juruena. O DNIT mantém equipes de manutenção mobilizadas na rodovia. Nos locais onde os alagamentos foram mais severos, como no caso da ponte sobre o Rio Vermelho, o DNIT está acompanhando o nível das águas para, assim que viável, voltar a atuar na manutenção do trecho assegurando a trafegabilidade na rodovia, que se trata de um segmento que ainda não foi implantado. .

