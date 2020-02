Destaques 28/02/2020 07:29 Mulher fica ferida após cair de motocicleta em Alta Floresta Foto: Divulgação Nesta terça-feira (25/02), o Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta (7ª CIBM) foi acionado para atender duas ocorrências de acidente de trânsito. A primeira foi entre uma moto e uma bicicleta e aconteceu por volta das 14h. Ao chegar ao local, o ciclista estava no chão, sem resposta verbal e motora, porém apresentava abertura ocular. Foi realizada a imobilização de sua coluna cervical, conforme consta em protocolo. Já a condutora da motocicleta estava consciente e lúcida. Podendo relatar, se queixou de dores na região dorsal, especificamente na região torácica das costas. Também foi realizada a imobilização de sua coluna cervical, bem como medidas cabíveis ao seu resgate. O segundo chamado também foi um acidente de moto que aconteceu às 17h. A vítima não conseguiu ver um obstáculo na rua, o que a fez desequilibrar e cair. A mulher teve escoriações no rosto, além de outras escoriações em seus membros e se queixava de dores na perna direita. Foram feitos os procedimentos cabíveis de atendimento pré-hospitalar, como imobilização de coluna cervical e limpeza de ferimentos. Nos dois casos as vítimas foram conduzidas ao Hospital Regional Albert Sabin, para receber atendimento da equipe médica de plantão.

