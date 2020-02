Destaques 28/02/2020 07:48 G1MT Bombeiros utilizam drones para localizar focos de dengue em cidade de MT Foto: CBM/MT Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) começou o uso de drones para fiscalizar imóveis em Sinop, a 503 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (27). A força-tarefa faz parte de uma operação de combate à dengue, integrada com a prefeitura do município. Os militares concentraram-se na região comercial, conhecida como quadrilátero central da área urbana de Sinop. Ao total, três drones estão sendo utilizados durante o monitoramento de 54 quadras da região. O objetivo é usar as câmeras para fiscalizar e identificar possíveis criadouros da larva do mosquito da dengue nos pontos altos dos prédios comerciais e locais de difícil acesso para os agentes de endemias. Drones são usados para vistoriar casas — Foto: Prefeitura de Sinop-MT/Assessoria Após identificação, o foco é eliminado ou tratado com larvicida aplicado pelos agentes de endemias da prefeitura. É a primeira vez que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso utiliza a tecnologia dos drones para este tipo de ação. A ação vai durar 30 dias.

