Destaques 01/03/2020 09:25 Redação: Nativa News Em nota empresa esclarece não ter relação com homicídio ocorrido em Alta Floresta Após divulgação de um caso de homicídio registrado no município de Alta Floresta na madrugada do dia 26 de fevereiro, tendo como vítima Maicon Cesar Piovesan dos Anjos, de 28 anos, que foi alvo de um disparo de arma de fogo no rosto, na última sexta-feira (28) a proprietária do estabelecimento onde a vítima estava, emitiu uma nota á imprensa local esclarecendo alguns fatos. A empresária, Ana Paula Ângelo Leite, fez contato com a redação do site Nativa News, solicitando a divulgação da nota com alguns esclarecimentos, como o de que o suspeito não faz parte do quadro societário da empresa, e que não há dívidas da vítima para com a empresa, que na madrugada do ocorrido a vítima de esteve no estabelecimento e que em outra ocasião, no ano de 2018, chegou a provocar danos materiais à empresa. Na nota constam sete itens, nos quais a empresa rebate algumas informações divulgadas nos mais diversos meios de comunicação do município, reforçando que está havendo colaboração com o trabalho da Polícia Judiciária Civil. Confira a nota na íntegra: NOTA DE ESCLARECIMENTO Com relação ao episódio ocorrido na madrugada do dia 25/02, envolvendo indiretamente o nome de nossa Empresa e sócios, viemos a público esclarecer: a) Em 2018 foi lavrado boletim de ocorrência policial contra M.C.O. dos A., por dano patrimonial, face a quebra de uma das portas do Estabelecimento; b) Após o episódio acima, vez ou outra M.C.O. dos A. frequentava normalmente este Estabelecimento; c) Na noite de 25/02, M.C.O. dos A. frequentou este Estabelecimento e apesar do comportamento reprovável com clientes e funcionários da casa, o mesmo pagou sua conta, nada devendo ao Estabelecimento e, por não haver ocorrido nenhum tumulto ou vias de fato, que justificasse o socorro as Autoridades Policiais ou mesmo, confecção de Boletim de Ocorrência; d) Ao contrário do noticiado na mídia, M.C.O. dos A., não possui nenhum débito ou dívida com este Estabelecimento, até porque não trabalhamos com crediário próprio, sendo o cartão de crédito a única opção de pagamento a prazo; e) Diferentemente do noticiado, NENHUM DOS SÓCIO da Empresa esta envolvido na fatalidade ocorrida, fato este que está sendo comprovado perante a Autoridade Policial; f) Dentro de nossas possibilidades, estamos colaborando com as investigações; g) Ciente e tranquila de nossa conduta, aguardamos a conclusão dos trabalhos e investigações da Polícia Judiciária Civil, na qual sempre depositamos total confiança; Aproveitamos para reafirmar o caráter e responsabilidade com que sempre conduzimos o atendimento a nossos clientes e não será a ocorrência deste acidente que mudará nosso comportamento. Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2020. Atenciosamente, L.A. Comercio de Alimentos Ltda

