Destaques 01/03/2020 10:46 Redação: Nativa News Alta Floresta: Adolescentes são detidos com moto furtada da prefeitura municipal Divulgação Na noite deste sábado (29/02) a Polícia Militar de Alta Floresta recuperou a motocicleta Fan levada em furto no pátio da Prefeitura na madrugada do dia 19 de fevereiro. Dois adolescentes foram apreendidos em posse da motocicleta, por receptação e desobediência. Conforme registro da PM, durante rondas pela avenida Robson Silva a guarnição visualizou a dupla na motocicleta, que ao notar a presença da polícia fugiu pela avenida Amazonas, seguindo pela Avenida Bom Pastor, sendo acompanhada pela viatura. Sinais sonoros e pedidos de parada foram realizados, mas a dupla seguiu em fuga. Acompanhada até a Rua Genezaré, onde em uma residência a dupla parou e o garupa seguiu a fuga a pé, sendo acompanhado e abordado. Em posse da dupla não foi encontrado nada de ilícito, ao fazer a checagem da motocicleta foi constatada ser um veículo oficial da prefeitura de Alta Floresta. Um dos adolescentes confirmou ter comprado a motocicleta pelo valor de R$ 2.500,00 de um rapaz do município de Carlinda. Diante dos fatos os suspeitos e o veiculo oriundo de furto foram encaminhados para Delegacia de Polícia Judiciária Civil para providências que o caso requer, suspeitos foram entregues sem lesão corporal.

