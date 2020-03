Destaques 01/03/2020 16:45 Redação: Nativa News Chefe da Ciretran de Carlinda é detido por embriaguez ao sair de bar em carro com documentação atrasada Foto: Reprodução - Internet O chefe da Ciretran do município de Carlinda 55 anos foi detido na noite de ontem sábado (29) por embriaguez ao volante após desobedecer ordem de policiais para não dirigir sob efeito de álcool. De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência, policiais faziam abordagens em um bar da cidade, no local o suspeito aparentava estado de embriaguez, ele foi orientado a não sair do estabelecimento dirigindo, porém ele desobedeceu a ordem, entrou no carro e saiu dirigindo. Ainda segundo o B.O., os PMs realizaram o acompanhamento e o abordaram, ele foi conduzido ao Copom de Alta Floresta e foi feito o teste do bafômetro, que apontou deu 0,67 mg/l, comprovando a embriaguez. Durante checagem o veículo foi constatado que o licenciamento estava atraso desde 2015, O veículo foi apreendido e ele foi levado à delegacia.

