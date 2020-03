Destaques 02/03/2020 06:14 Luiz César M. Serpa/ColíderNews Mulher é arremessada para fora de veículo após capotamento na MT-320 Foto: Latino Um acidente foi registrado por volta das 17h45 de ontem, domingo (01), na rodovia MT-320, no município de Colíder. De acordo com informações, o motorista de um Uno, prata, seguia juntamente co a esposa pela rodovia sentido Nova Canaã do Norte. Em um trecho da rodovia, perdeu o controle do veículo após bater em um buraco, saindo da pista e capotando por diversas vezes. Durante o capotamento, a esposa do motorista foi arremessada para fora do automóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro aos ocupantes do veículo que foram encaminhados ao Hospital Regional de Colíder. Conforme o site Colíder News, a mulher acabou sofrendo ferimentos mais graves, enquanto o motorista teve escoriações. O atual estado de saúde dos envolvidos no acidente não foi informado.

