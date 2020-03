Destaques 02/03/2020 09:05 Assessoria Parceria garante a continuidade do projeto Bombeiro do Futuro em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Parceria firmada entre Poder Público e Companhia Independente de Bombeiro Militar garante a continuidade do projeto Bombeiro do Futuro em Nova Monte Verde. O projeto tem como objetivo central, despertar o senso de cidadania das crianças e adolescentes envolvidas nesse importante processo de inclusão social. Entre as atividades a serem desenvolvidas, se destaca a visita ao Quartel da 7ª CIBM e ao Tiro de Guerra do Exército Brasileiro, ambas em Alta Floresta, e ações teóricas que serão postas em prática, como salvamento em altura, busca e orientação. A prefeita Beatriz de Fátima Seuck Lemes destaca a suma importância da parceria para garantir a execução do projeto em 2020. “Os contatos já começaram e ficou definido pelo comandante Ranie que Nova Monte Verde será contemplado com mais uma turma, está previsto para o mês de março a formatura dos nossos 30 alunos e após isso serão abertas as inscrições para uma nova turma de mais 30 novos bombeiros do futuro”. A prefeita frisa que após a diplomação da turma do ano passado, mais duas turmas ainda serão beneficiadas com o projeto. Sobre o Projeto O “Bombeiros do Futuro” - promove atividades cívicas para o exercício da ordem e civilidade, auxiliando na formação do cidadão; motivar a criança e ao adolescente a frequentar a sala de aula estimulando-os a se envolverem nas atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas. O projeto visa ainda despertar a solidariedade, o senso crítico, a criatividade, o espírito participativo, assim como o interesse pelos direitos e deveres enquanto cidadãos e potencializar o senso de responsabilidade para com a família, escola, comunidade e amenizar a carência física e o equilíbrio emocional.

