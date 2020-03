Um adulto e três menores de idade são detidos por tráfico em Carlinda

Após trabalho do serviço de inteligência da Polícia Militar, um homem morador de Sinop foi preso em Carlinda por tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores. Fato registrado na madrugada desta segunda-feira (02), quando foram apreendidas nove porções de substâncias análogas à maconha e cocaína.

Conforme registro da Polícia Militar, após informações do serviço de inteligência, a guarnição se deslocou até uma residência no bairro Boa Vista, às 01h na manhã, quando o morador foi acionado, no interior da residência estavam três adolescentes, dois do sexo masculino com 16 e 17 anos e uma adolescente com 16 anos.

No quarto da residência foram encontradas 04 porções de substâncias análogas à cocaína e 03 porções pequenas de substância análoga à maconha. Em conversa com o maior, este apontou uma cova rasa no quintal, onde acondicionados em uma sacola estavam duas porções grandes de substância análoga à maconha. A guarnição ainda localizou na residência uma balança de precisão.

Diante os fatos, o suspeito foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, junto com o material apreendido e os menores, para as devidas providências.