Destaques 02/03/2020 15:06 Alta Floresta receberá o caminhão do projeto “Nossa Energia” Clientes poderão participar de palestras, trocar lâmpadas antigas por lâmpadas LED e se cadastrar no programa Tarifa Social de Energia Foto: Divulgação O caminhão do projeto “Nossa Energia” volta para a estrada. Desta vez no itinerário os municípios de Porto Alegre do Norte, Comodoro e Alta Floresta. As cidades receberão nos dias 03, 04 e 05 de março uma unidade móvel e, com ela, a oportunidade de trocar lâmpadas antigas por lâmpadas LED, se cadastrarem no programa Tarifa Social de Energia e participarem de palestras interativas sobre o uso seguro e econômico de energia elétrica. Durante três dias os caminhões da iniciativa ficarão estacionados em um ponto de referência nos municípios. O atendimento ocorre sempre em horário comercial, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Em Porto Alegre do Norte, a unidade móvel estará estacionada na Quadra do Ginásio Poli Esportivo Gezil Araujo, na Av. Brasil, s/n Centro. Em Comodoro na Escola Estadual Deputado Djalma Carneiro da Rocha – Av. Julio Campos, S/n, Distrito de Nova Alvorada e em Alta Floresta na Escola Municipal Jardim das Flores – Rua Jasmim, 53, Bairro Jardim das Flores. Até abril, o Nossa Energia passará por 21 municípios. Na edição passada, 40 mil quilômetros foram percorridos e mais de 60 cidades foram visitadas pelo projeto. Troca de lâmpadas – Para a substituição só é preciso ir até o local onde a unidade móvel da Energisa está estacionada e levar lâmpadas fluorescentes ou incandescentes usadas para serem trocadas pela mesma quantidade de lâmpadas de LED novas. Serão substituídas até 6 lâmpadas por residência. É preciso ainda ter em mãos RG, CPF e uma conta de energia. Importante: podem participar clientes com baixo consumo de energia. Tarifa Social – Para se cadastrar na Tarifa Social é precisa ter em mãos um documento pessoal com foto e uma conta de luz em seu nome. Além disso, é necessário que o cliente possua cadastro no Número de Identificação Social (NIS) em Mato Grosso e tenha renda per capita de até meio salário mínimo. Todos estes pré-requisitos são definidos pelo Governo Federal. Os pedidos passam por uma análise antes da confirmação do benefício. Mais informações sobre o benefício podem ser conferidas no site da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pelo endereço http://www.aneel.gov.br/tarifa-social-baixa-renda ou pelo endereço http://www.energisa.com.br/Paginas/informacoes/sua-conta/tarifa-social.aspx. Cultura – Além da troca de lâmpadas, cadastro na tarifa Social e palestras educativas, no último dia, às 18h, o caminhão ainda se transforma no palco de uma peça teatral gratuita, levando diversão e cultura para os moradores da cidade. Desde o início do projeto, já foram realizadas mais de 100 apresentações pelo Estado. CRONOGRAMA Porto Alegre do Norte O quê: Unidade móvel do projeto Nossa Energia Onde: Quadra do Ginásio Poli Esportivo Gezil Araujo, na Av. Brasil, s/n Centro Quando: 03, 04 e 05 de março Horário: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h Comodoro O quê: Unidade móvel do projeto Nossa Energia Onde: Escola Estadual Deputado Djalma Carneiro da Rocha – Av. Julio Campos, S/n, Distrito de Nova Alvorada Quando: 03, 04 e 05 de março Horário: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h Alta Floresta O quê: Unidade móvel do projeto Nossa Energia Onde: Escola Municipal Jardim das Flores – Rua Jasmim, 53, Bairro Jardim das Flores Quando: 03, 04 e 05 de março Horário: das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h

