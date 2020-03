Destaques 02/03/2020 17:31 Bombeiros militares de Campo Novo ajudam moradores após alagamento provocado por chuvas Na noite desta sexta-feira (28/02), o Corpo de Bombeiros Militar em Campo Novo do Parecis foi acionado para dar assistência à população campo-noverdense após uma forte chuva. O bairro mais atingido foi o Jardim das Palmeiras, tendo várias casas invadidas pelas enxurradas da que, segundo informações pluviométricas, caiu cerca de 70 a 90 milímetros de chuva na cidade, causando estragos e danos materiais.

A equipe de bombeiros militares esteve presente até a madrugada do dia seguinte dando suporte aos moradores da região mais vulnerável, seja dando apoio, ajudando a deslocar móveis, retirando veículos parados na lama e enxurradas e orientando a população até o momento em que a situação normalizou.

Na tarde de sábado (29/02) as chuvas voltaram a atingir a cidade, aumentando o volume das bacias de contenção que foram criadas para evitar alagamento em todo o Bairro do Jardim das Palmeiras. Desta vez o alagamento em algumas residências deixou uma família desalojada.

Para atender a todos os chamados dos moradores, Núcleo Bombeiro Militar acionou do Plano de Chamada e todos os militares de folga. Assim a equipe ajudou alguns moradores que tiveram suas casas alagadas a salvar seus móveis e eletrodomésticos. Várias pessoas foram amparadas e ajudadas pelos bombeiros militares que já estavam trabalhando efetivamente desde as chuvas de sexta-feira.

No final da tarde o tempo se estabilizou, mas as previsões ainda sinalizavam chuvas na região. Os militares do Núcleo de Bombeiros de Campo Novo do Parecis-MT ficaram em estado de alerta para que, caso os dados meteorológicos indicassem mais chuvas, o efetivo estivesse pronto para o serviço.

Voltar + Destaques