Alta Floresta, Sinop, Sorriso e mais 15 municípios já finalizaram plano de combate à hanseníase

Os municípios de Cuiabá, Colíder, Sinop, Sorriso, Várzea Grande, Rondonópolis, Cáceres, Água Boa, Canarana, Querência, Barra do Garças, Nova Xavantina, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Comodoro, Juína, Tangará da Serra e Alta Floresta já concluíram o plano de enfrentamento à hanseníase propostos pelo Projeto Apoiador, do Ministério da Saúde, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde.

Ainda de acordo com a assessoria, já em processo de finalização do documento as cidades de Alto Taquari e Santo Antônio do Leverger. Em seis meses, Mato Grosso já elaborou 18 dos 20 planos municipais de enfrentamento à doença proposta pelo Projeto Apoiador, do Ministério da Saúde, que foi lançado em agosto do ano passado. O projeto do Governo Federal tem duração de 12 meses e contempla, além de Mato Grosso, os estados de Goiás, Pará, Bahia, Piauí e Maranhã.

Para o secretário adjunto Atenção em Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Juliano Melo, o projeto contribui no alcance das metas do Plano Estadual, que prevê implementação dos planos municipais, diagnóstico precoce, avaliação de contatos, capacitações, entre outras atividades. “O estado vai finalizar esse primeiro semestre com 100% dos municípios previstos no projeto com plano de enfrentamento implementado e com ações já em execução”, acredita.

Mato Grosso é considerado o estado mais endêmico do país por ter diagnosticado, em 2018, cerca de 4.700 pessoas com hanseníase – o que, segundo a apoiadora, não é uma situação ruim porque mostra que os profissionais estão se esforçando para identificar o doente. No entanto, ela pontua que um dos maiores desafios do Estado é ajustar o processo de condução do tratamento e cura da doença.