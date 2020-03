Destaques 03/03/2020 09:35 Redação I Nativa News Chuvas continuam causando diversos estragos e alagamentos em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução A constante chuva que têm atingido Mato Grosso nos últimos dias, tem causado alagamentos, erosões e volta a prejudicar as estradas vicinais em Nova Bandeirantes, distante 190 km de Alta Floresta.

Os rios e córregos que circundam o município subiram, o transbordamento atingiu as estradas que dão acesso à cidade. De acordo com o secretário de obras Jose Gabriel Bueno Schmitt “Cica”, houve alguns pontos novos de erosão, mais de 20 pontes e bueiros rodaram. Apenas as obras das pontes que estavam sendo arrumadas não foram prejudicadas.

"As pontes que rodaram não são as que nós tínhamos recuperado, são outras que as chuvas arrancou as cabeceira”, apontou Cica frisando que o volume das chuvas este ano surpreendeu, “Na estrada Cianorte as águas atingiram até a casa de um agricultor, que já residia há mais de trinta e sete anos ali e nunca tinha visto um fato deste".

O secretário relatou ao site Nativa News que um dos locais mais prejudicados pelo excesso de chuva, segundo relatório da pasta, fica no assentamento em Japuranã. Apesar do difícil acesso a secretaria está com uma escavadeira, duas pá carregadeira e três caminhões trabalhando durante todo o dia para recuperar os trechos mais críticos.

Em Janeiro o prefeito Valdir Pereira, decretou situação de emergência no município em razão dos prejuízos ocasionados pelas chuvas nos últimos três meses. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT).

