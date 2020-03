Destaques 03/03/2020 15:02 Redação: Nativa News Cantora Josiane Moura se muda para Goiânia e se prepara para gravação do primeiro DVD Foto: Reprodução - Internet A cantora Josiane Moura, que foi revelada pelo apresentador Rodrigo Faro após gravar um vídeo , em Alta Floresta , dando banho no seu bebê e cantando um grande sucesso de Zezé di Camargo. Após ser publicado no Facebook o vídeo viralizou e a cantora ganhou o mundo. Hoje, Josiane está morando em Goiânia e se prepara para a gravação do seu primeiro DVD. A vinda para a capital goiana é justificada pela cantora por conta da localização, permitindo uma logística mais eficiente, além de que quase todos os cantores moram em Goiânia. Nesta semana a cantora recebeu o convite do cantor e compositor Igor Ferraz para o lançamento do seu novo disco “Uma Nova História” nesta sexta-feira, 6 de março. O evento, que acontece no Sky Garden, promete uma mistura de ritmos com a presença de importantes nomes do cenário musical para comemorar o novo trabalho, que tem como destaque as faixas “Vai que a gente Volta” e “Ressaca para mil anos”.

