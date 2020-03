Destaques 03/03/2020 18:24 Gazeta Digital Sob desgaste, governo de Mato Grosso retira projeto 'cota zero' da Assembleia Chico Ferreira O governador Mauro Mendes (DEM) decidiu retirar da Assembleia Legislativa o projeto que previa a proibição da pesca no Estado de Mato Grosso. O projeto foi apelidado de 'cota zero' e gerou desgaste ao governo ao longo de 2019. Nas discussão do projeto houve ampla participação popular e até audiências publipúblicas foram realizadas nas cidades de Mato Grosso. Entretanto, o projeto não sai de vez de pauta. A Assembleia Legislativa vai fazer uma licitação para contratar uma empresa que vai estudar a questão da pesca no Estado. Com os estudos e com os técnicos do governo, um novo projeto deve ser apresentado.

