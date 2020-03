Unemat oferta 200 vagas em dois Processos Seletivos Simplificados, vagas para Alta Floresta

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) lançou os editais dos Processos Seletivos Simplificados, um com seleção via notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outro com seleção via prova de redação. Ambos os Seletivos são para ingresso no período letivo 2020/1.

Candidatos que realizaram o Enem nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 podem se inscrever para concorrer a 111 vagas em 15 cursos distribuídos nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Juara, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

Já para concorrer a 89 vagas em 5 cursos em Alto Araguaia, Barra do Bugres, Diamantino e Nova Xavantina, os candidatos devem realizar uma prova de redação.

Ambos os editais e demais informações podem ser acessado clicando aqui.

Seleção via Notas do Enem

Os interessados em se inscrever na Seleção via Notas do Enem devem comparecer à Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA) do câmpus onde o curso é ofertado na próxima segunda-feira, dia 9 de março, e na próxima quinta-feira, dia 10 de março, das 7h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas.

O resultado será publicado na quinta-feira, dia 12 de março, com as matrículas sendo realizadas já na sexta-feira, dia 13 de março, e na segunda-feira, dia 16 de março.

A inscrição será feita somente presencialmente, pelo candidato ou seu representante legal.

O candidato deve comparecer munido de documento oficial de identificação com foto, como a Carteira de Identidade do Registro Geral (RG) ou equivalente, além do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do boletim de desempenho individual no Enem.

O boletim de desempenho no Enem pode ser obtido clicando aqui. Basta informar o ano de realização da prova, o número do CPF e a senha. O estudante que esqueceu a senha deve clicar na opção ‘Recuperar senha’ e informar o CPF e o ano, para receber uma nova senha no e-mail ou celular cadastrado.

São 111 vagas em 15 cursos distribuídos nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Juara, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra.

Seleção via Prova de Redação

Os interessados na Seleção via Prova de Redação devem se inscrever em http://vestibular.unemat.br/ de amanhã, quarta-feira (4) até sexta-feira (6).

A prova de redação será realizada no domingo, dia 8 de março, no câmpus onde o curso é ofertado.

O resultado será publicado na quinta-feira, dia 12 de março, com as matrículas sendo realizadas já na sexta-feira, dia 13 de março, e na segunda-feira, dia 16 de março.

O candidato deve comparecer munido de documento oficial de identificação com foto, como a Carteira de Identidade do Registro Geral (RG) ou equivalente, e caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

São 89 vagas em 5 cursos em Alto Araguaia, Barra do Bugres, Diamantino e Nova Xavantina.

CONFIRA OS CURSOS OFERTADOS (Via Notas do Enem):

Administração (Noturno) em Juara

Agronomia (Integral) em Alta Floresta

Arquitetura e Urbanismo (Integral) em Barra do Bugres

Ciência da Computação (Noturno) em Barra do Bugres

Ciências Contábeis (Matutino) em Cáceres

Ciências Contábeis (Matutino) em Sinop

Engenharia Civil (Integral) em Sinop

Engenharia Civil (Integral) em Tangará da Serra

Engenharia de Produção Agroindustrial (Integral) em Barra do Bugres

Engenharia Elétrica (Integral) em Sinop

Engenharia Florestal (Integral) em Alta Floresta

Geografia (Noturno) em Sinop

Letras (Noturno) em Pontes e Lacerda

Sistemas de Informação (Noturno) em Sinop

Zootecnia (Integral) em Pontes e Lacerda)

CONFIRA OS CURSOS OFERTADOS (Via Prova de Redação):

Ciência da Computação (Noturno) em Alto Araguaia

Educação Física (Noturno) em Diamantino

Enfermagem (Integral) em Diamantino

Engenharia de Alimentos (Integral) em Barra do Bugres

Turismo (Noturno) em Nova Xavantina

