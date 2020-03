Destaques 04/03/2020 09:06 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Ladrões se dão mal ao tentar roubar caminhão carregado com escavadeira Foto: Reprodução O motorista de um caminhão prancha foi abordado por dois homens em uma caminhonete na rodovia MT-208 na tentativa de um roubo. O caminhão transportava uma escavadeira, o fato foi registrado na Polícia Militar de Alta Floresta. Conforme a PM, o homem de 31 anos relatou que seguia pela rodovia ainda na área da Nova Monte Verde, quando percebeu uma caminhonete Triton nas proximidades de uma ponte. Ao reduzir para transpor a ponte, o veículo encostou e o passageiro subiu na cabine do caminhão, ao notar que se tratava de um roubo, o motorista jogou o caminhão em cima da caminhonete, provocando danos materiais, momento em que o suspeito pulou da cabine. O motorista informou que seguiu sentido a Alta Floresta e não mais notou o veículo atrás. A carga seria levada de Colniza-MT ao estado do Pará.

