Altaflorestenses elogiam campanha do Rotary em ação prol banco de aleitamento

Adriana destaca necessidade de banco de leite e elogia campanha do Rotary para a implantação do banco no Hospital São Lucas, por meio da Churrascada BBQ Fest

A descoberta da gravidez é um momento especial, marcante na vida de um casal que passa a acompanhar e contar nos dedos o desenvolvimento da gestação e o nascimento do bebê. Contudo, algumas experiências transformam a vida familiar. A trajetória de Alice Conde Cuissi é um exemplo. Filha de Luís e Adriana Conde Cuissi, moradores em Alta Floresta, região do extremo norte do Estado, nasceu no Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde após os médicos que cuidaram do pré-natal de Adriana detectaram a necessidade de contar com uma UTI Neonatal, o que não era disponível naquela cidade. “Ser mãe de prematuro é ser pega pela surpresa e o despreparo”, observou Adriana.

A pequena Alice nasceu com 1.420 kg e 39 centímetros, com 31 semanas. A partir do nascimento, a mãe passou a conviver com uma realidade que não imaginada. Como Alice não tinha condições de sugar o leite no peito, Adriana aprendeu a ordenhar o líquido que atendeu a recém-nascida até o momento em que ela conseguiu a sugar e assim ser alimentada diretamente no peito. “No início não consegui e não tive orientação de como deveria fazer a ordenha”, lembrou.

Adriana ressaltou que a campanha liderada pelo Rotary Club para a implantação de um banco de aleitamento materno no Hospital São Lucas, por meio da Churrascada BBQ Fest “é uma ação muito importante, porque as crianças vão receber leite materno, mesmo que seja de outras mães”, ela acrescentou ainda sobre a necessidade de um profissional para orientar as mães de como proceder com os cuidados do bebê e na ordenha, já que o momento é de vulnerabilidade.

Quanto à implantação de um banco de aleitamento materno, esse é um anseio antigo do Hospital São Lucas e de muitos pacientes que precisam de tal atendimento. Conforme o hospital por mês, a unidade registra média de 150 partos, sendo vários recém-nascidos que acabam precisando desse apoio. A gerente de enfermagem do HSL, Juliana Cunha, explica que contar com a estrutura para captar o produto é fundamental para auxiliar no atendimento e o desenvolvimento dos recém-nascidos. A enfermeira observa que muitas mães acabam não tendo condições de produzir leite, necessitando de apoio externo. “O próprio estresse de ver o recém-nascido na UTI faz com que diminua a produção de leite, a criança não consegue sugar e acaba tendo que ter o complemento. E sendo esse complemento de aleitamento materno com todos os nutrientes necessários, é muito melhor para o pequeno”, ressalta.

Com o banco e uma estrutura adequada para captação e estoque de leite o hospital poderá desenvolver campanhas para que mães em fase de amamentação doem o leite para atender os recém-nascidos. “Com o banco, o leite doado poderá ficar estocado, em um local apropriado e com todos os de higiene e manuseio que são necessários para atender os recém-nascidos”, explica Miriam Oltramari, supervisora da UTI Neonatal.

A gestora do Hospital São Lucas, Gabriela Refatti, valorizou a parceria com o Rotary Club para viabilizar o Banco de Aleitamento. Atualmente a unidade conta com um lactário, onde as mães fazem a ordenha do leite aos próprios filhos. O banco promoveria o atendimento humanizado. “A estrutura (do banco de aleitamento) é bem complexa. Nós destinamos, uma área para o banco de leite, entendendo que isso tem na humanização do cuidado com a UTI Neo e com os recém-nascidos. Está como uma das primeiras demandas da nossa região, que é a obstetrícia”, ressalta, citando que a unidade deverá contar com uma equipe de profissionais: enfermeiros, nutricionista e técnicos para fazer os acompanhamentos e controle do material estocado.

De acordo com Gabriela, a parceria com o Rotary Club viabilizará os equipamentos para o Banco de Leite. Os recursos serão arrecadados com a realização da Churrascada BBQ Fest no próximo dia 14. Os ingressos estão sendo vendidos em vários locais, inclusive na Secretaria do Hospital São Lucas. “Toda ação que é em prol a reforma, ampliação de serviços, é válida. Tudo o que fazemos, é pensando na população que a gente atende”, ressalta a gestora.

Interessados em adquirir ingressos para a Churrascada BBQ Fest podem ligar para o (65) 3548-4040, falar com Jéssica.