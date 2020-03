Destaques 05/03/2020 08:08 Redação: Nativa News Homem é detido com pé de maconha com mais de dois metros em Alta Floresta Um homem de 28 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (04) pelo cultivo ilícito de cannabis sativa. Atendendo uma denúncia a guarnição se deslocou até uma residência no setor B, área central do município de Alta Floresta, e identificou a planta, que foi removida e encaminhada à Central de Operações da Polícia Militar (Copom). No interior da residência uma pequena porção da substância, pronta para o consumo, foi encontrada. A denúncia anônima à PM informava que em uma residência na rua B-3 havia um “pé de maconha” plantado, no local os militares conversaram com o proprietário, que permitiu a entrada da polícia, nos fundos da residência foi encontrada planta com pouco mais de 2 metros de altura. A planta foi arrancada pelos militares e apreendida. No interior da residência, em um móvel da sala, uma porção de substância análoga à maconha foi encontrada e apreendida. O homem foi conduzido ao Copom para a confecção do Boletim de Ocorrência, onde informou que cultivava a planta para próprio consumo, e que chegou a receber proposta de venda no valor de R$ 2 mil. O suspeito e o material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Veja também sobre pé de maconha Alta Floresta Voltar + Destaques