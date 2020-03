Destaques 05/03/2020 14:55 Assessoria Profissionais do Hospital Municipal de Paranaíta recebem treinamento em equipamentos doados ao centro cirúrgico Usina Hidrelétrica São Manoel promove treinamento e entrega equipamentos que irão compor os novos centros cirúrgicos do hospital. Foto: Divulgação O Hospital Municipal de Paranaíta encontra-se na reta final da etapa de ampliação e reforma das suas instalações e começa a receber os equipamentos e mobiliários doados pela Empresa de Energia São Manoel (EESM) ao município para compor a nova estrutura hospitalar. O Hospital Municipal oferecerá um atendimento de qualidade aos pacientes caracterizados como urgência e emergência, bem como os pacientes eletivos, nas especialidades de ginecologia, obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, pediatria, ortopedia e traumatologia, entre outras. O valor estimado do investimento será de R$ 2,2 milhões. O recurso é proveniente dos Projetos de Investimentos Social da UHE São Manoel, financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES No dia 14 de fevereiro, ocorreu a entrega das mesas cirúrgicas que irão equipar os modernos centros cirúrgicos do hospital e na oportunidade foi oferecido treinamento ao corpo clínico (médico e enfermeiro) para sua operacionalização. Demais equipamentos hospitalares fornecidos pela Empresa de Energia São Manoel estão em fase de aquisição e entrega. Na mesma data, foram recebidos pela equipe do Hospital os Monitores Multiparâmetros, que têm a função de verificar de forma contínua os batimentos cardíacos, pressão arterial, frequência respiratória e temperatura; os Cardiotocógrafos, que tem a aplicação de monitorar de forma simultânea as condições do bebê durante a gestação através de registros de batimento cardíaco fetal, movimento fetal e contração uterina materna; entre outros equipamentos médicos. A Secretária de Saúde, Andreia Reis disse: “Os equipamentos que estamos recebendo da Usina Hidrelétrica São Manoel são de última geração e o Hospital Municipal de Paranaíta e será um dos melhores da região no atendimento a rede pública”. A Empresa de Energia São Manoel foi a concessionária outorgada pela União para implantar e operar a Usina Hidrelétrica São Manoel, situada no rio Teles Pires, entre os municípios de Paranaíta – MT e Jacareacanga – PA e tem capacidade instalada de 700 Megawatts (MW) de geração de energia, suficiente para abastecer 2,5 milhões de pessoas.

