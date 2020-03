Destaques 06/03/2020 08:34 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista com sintomas de embriaguez bate em semáforo na Avenida Ayrton Senna Foto: Divulgação Um motorista, que segundo a Polícia Militar (PM) apresentou sintomas de embriaguez, foi detido depois de bater em um semáforo na Avenida Ayrton Senna com rua H-11, no setor Industrial, em Alta Floresta. O acidente aconteceu por volta de 3h desta sexta-feira (06), Conforme informações do boletim de ocorrência, a polícia militar realizava rondas quando visualizou o veículo Pálio, que havia acabado de atingir o semáforo existente no local, o condutor observava os danos e o veículo ainda estava ligado. Apresentando visíveis sinais de embriaguez, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O condutor foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia municipal.

