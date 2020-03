Destaques 07/03/2020 06:46 Ana Lazarini SES-MT Mato Grosso tem um caso descartado para coronavírus A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Centro de Operações de Emergência em Saúde de Mato Grosso (COE-MT), descartou uma suspeita de coronavírus em Cuiabá. O caso descartado apresentou resultado positivo para Influenza B. Atualmente, o Estado considera seis casos suspeitos do novo vírus. Após o descarte de um possível caso em Cuiabá, houve a notificação de outra suspeita na capital. De acordo com a Nota Técnica divulgada nesta sexta-feira (06.03), as suspeitas do Covid-19 em Mato Grosso estão em Glória D’Oeste (2), Alto Taquari (1), Sorriso (1) e Cuiabá (2). O documento ainda informa que, no total, 11 casos foram acompanhados pelo COE estadual. Destas, quatro ocorrências foram excluídas por não apresentarem critérios de definição, uma foi descartada e seis estão sob investigação. Ainda conforme a nota, os casos que tiveram seus exames processados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (Lacen-MT) e obtiveram resultados suspeitos se encontram em laboratório de referência nacional para testagem. Os dados nacionais estão sendo atualizados pelo sistema do Ministério da Saúde que, até o momento, contabiliza seis casos suspeitos e um descartado para Covid-19 em Mato Grosso, 768 suspeitas no Brasil e 13 confirmações em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Recomendações Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infeccções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão: · Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas; · Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente; · Utilizar lenço descartável para higiene nasal; · Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; · Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; · Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; · Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; · Manter os ambientes bem ventilados; · Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença; · Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações. Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção). Arquivo: Acesse à Nota Técnica da SES. Todas as notas técnicas da secretara estão disponíveis neste link

