Destaques 07/03/2020 18:43 Radio Progresso - Marcos José / Abraão Lincoln Apiacás: criança vítima de estupro de vulnerável passará por exame de corpo de delito e será ouvida em juízo Foto: Reprodução Dra. Ana Paula Reveles Carvalho, Delegada que responde pela Delegacia de Apiacás, falou a nossa reportagem a respeito do caso de estupro de vulnerável ocorrido naquele município (187 km de Alta Floresta).

A Delegada disse que a criança vitima do estupro está sendo encaminhada nesta quinta-feira (05) para Alta Floresta junto com um representante do Conselho Tutelar para se submeter ao exame de corpo de delito e posteriormente será ouvida em juízo pelo juiz da comarca de Apiacás.

Segundo Dra. Ana Paula, percebe-se que as pessoas tem levado fatos como este com mais frequência as autoridades, até porque os resultados de prisões e condenações tem sido vistos pela população que tem se encorajado a fazer as denuncias.

Para a delegada, a conclusão que se chega é de que 90% dos casos os autores são pessoas da família ou muito próximas das vítimas, sendo assim, é necessário que os pais não deleguem a responsabilidade dos filhos a ninguém e nem tão pouco confiar fielmente nas pessoas quando se trata de crianças e adolescentes.

