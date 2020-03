Destaques 08/03/2020 15:53 Redação: Nativa News Radialista Cícero Tavares morre aos 56 anos Foto: Arquivo Pessoal O radialista Cicero Tavares morreu na madrugada de hoje (08) aos 56 anos, no Hospital Regional de Alta Floresta, onde estava internado desde a noite de sexta-feira (06), após apresentar alteração na pressão, sendo encaminhado para a ECI - Enfermaria de Cuidados Intermediários do Hospital Regional Albert Sabin. Vindo do estado do Paraná, Tavares começou a trabalhar como radialista na Rádio Celeste em Sinop em 1983 e em 1984 passou a integrar o quadro de funcionários da Rádio Progresso. Uma das atuações de maior sucesso de Tavares era como locutor do programa “Programa da Manhã”, do qual participava desde 1984. O locutor atribuía o sucesso do programa ao fato de o irreverente ser dirigido a todos os públicos. O programa tem fãs espalhados por toda região de Alta Floresta. O corpo do locutor está sendo velado no Lions Clube de Alta Floresta a partir das 15h30. O sepultamento está previsto para as 10hs.

Veja também sobre Cícero Tavares Radialista Alta Floresta Voltar + Destaques