Destaques 08/03/2020 16:30 Redação: Nativa News Denúncia: Homem é detido em um bar por porte ilegal de arma em Alta Floresta Foto: Divulgação Após denúncia de que havia um homem possivelmente portando uma arma de fogo, a Polícia Militar de Alta Floresta realizou a detenção do suspeito e retirou de circulação um revólver calibre .32 municiado. Fato registrado por volta das 22 horas deste sábado (07) no setor B, área central do município. A denúncia apontava um homem em uma motocicleta Honda NXR Brós de cor amarela, o suspeito foi localizado em um bar, onde foi abordado e em sua posse encontrado o revólver carregado com seis munições e mais três munições em seu bolso. Ao realizar a checagem do veículo foi constatada irregularidades e a motocicleta foi apreendida. Diante os fatos o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Veja também sobre porte ilegal de arma Alta Floresta Denúncia Voltar + Destaques