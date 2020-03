Destaques 08/03/2020 16:38 Redação: Nativa News Dupla com drogas e dinheiro do tráfico é detida em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Militares do 3º Pelotão de Polícia Militar em Nova Monte Verde fizeram a detenção de dois homens com produto entorpecente e dinheiro. Fato registrado no sábado (07) na rodovia MT-208, zona rural do município. Durante ronda rural, no trajeto até o distrito de Alto Paraíso, em abordagens e checagem a guarnição realizou a detenção de dois suspeitos com uma porção de substância análoga à maconha, R$ 791,00 em moeda corrente e um cheque da Cooperativa Sicredi no valor de R$ 100,00. A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

