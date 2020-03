Destaques 08/03/2020 16:52 Força Tática de Alta Floresta prende trio por tráfico de drogas Foto: Divulgação Três pessoas foram conduzidas por tráfico e associação ao tráfico de drogas na noite deste sábado (07) em Alta Floresta. A detenção aconteceu após trabalho da Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar que detectou movimentação suspeita em frente uma residência, produto entorpecente e dinheiro foram apreendidos. Conforme registro, a guarnição de Força Tática se deslocou até a rua F 3, onde o trio foi encontrado e um dos homens reconhecido. Em abordagem, em posse do proprietário da residência, foi encontrada uma porção média aparentando ser pasta base de cocaína. Ao ser indagado da origem do produto, o homem informou que havia adquirido do suspeito já conhecido da polícia, e que naquele momento estava acontecendo a entrega do produto. O suspeito, que estava junto com a esposa na entrega, foi questionado se em sua residência haviam mais produtos entorpecentes, e este negou, autorizando o deslocamento e entrada em sua residência, onde a guarnição encontrou uma porção de substância aparentando ser maconha, R$ 750,00 (em moeda corrente), R$ 320,00 em cheque e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. Diante os fato o trio foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

