Destaques 09/03/2020 06:13 JUÍNA NEWS GARRA de Alta Floresta cumpre mandados de busca, apreensão e prisão em Juruena A Polícia Judiciária Civil com o apoio da Polícia Militar e do Grupo Armado de Resposta Rápidas (Garra), da cidade de Alta Floresta cumpriu mandados de busca, apreensão e de prisões no município de Juruena (a 886 km de Cuiabá). De acordo com o delegado regional da polícia civil, Carlos Francisco, nesta operação foram apreendidas munições, armas e veículos roubados e cumpridos mandados de prisão contra criminosos da região. “São pessoas de altíssima periculosidade, inclusive dois já tem mandado de prisão em aberto. Há uma interligação de facções criminosas, especificamente essa - que migram de cidades para cidades e de regionais para regionais, nós estamos atentos a isso juntamente com a polícia militar. Nesse cumprimento de buscas eles conseguiram se evadir e estão sendo monitorados. Espero que até o final desse mês eles sejam presos também. ” O delegado disse que o planejamento é sua maior preocupação como delegado regional em relação as cidades da região, como Colniza, Juruena, Cotriguaçu e Aripuanã, que segundo ele, com esse planejamento, os índices de criminalidade devem diminuir. “Falta planejamento. Falta planejar, por que é o que eu sempre falo, aquilo que não se planeja é improviso. Já mandei ofícios para os órgãos de segurança sobre o município de Colniza que está sem delegado, vou mandar para todas as unidades circunscritas para fazer um planejamento para 2021, por que a violência e a criminalidade não podem ser combatidas em forma de improviso. Nós vamos sentar, saber as nossas limitações, as nossas oportunidades e nossas fraquezas e também as forças que nós temos e junto com a sociedade, elaborar um plano de segurança pública, que combata efetivamente os eventos criminosos.” Ele ressaltou ainda que, entre as cidades da regional, Juína desponta como a cidade mais violenta, devido ser uma cidade polo, tem uma influência direta ou indireta da criminalidade, principalmente o tráfico de drogas, que desencadeiam a prática de outros crimes, como roubos, furtos e sobretudo os homicídios.

