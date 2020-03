Destaques 09/03/2020 13:19 Redação: Nativa News Grande volume de chuva faz cabeceira de ponte romper na MT-208 próximo a Nova Monte verde Prejuízos foram registrados na rodovia MT-208 por causa das fortes chuvas caídas neste final de semana. A força da água, que subiu muito o nível do rio, acabou danificando a cabeceira da ponte conhecida por 'ponte torta', entre os municípios de Nova Monte Verde e Apiacás.

Imagens que circulam as redes sociais mostram a ponte, paralela à ponte concreto, com a cabeceira danificada impossibilitando a passagem de veículos. A principal reclamação é para com casos de emergências, médicas por exemplo, em que a saída para o município de Alta Floresta ficou impossibilitada.

Ainda em dezembro do ano passado a prefeita de Nova Monte Verde, Beatriz de Fátima Sueck Lemes, buscou convênio junto ao Governo do Estado para que a conclusão da obra de pavimentação da rodovia aconteça, onde ofertou auxílio do município para a ligação asfáltica com as pontes de concreto, promovendo o aterramento e a terraplanagem nas cabeceiras das pontes, facilitando o processo de pavimentação asfáltica qie deve ser feita pelo estado.

A obra das pontes foi concluída faltando apenas o aterramento para a conclusão da obra asfáltica ligando a rodovia às pontes. Em fevereiro deste ano o convênio foi assinado e a autorização para que as máquinas iniciem o trabalho deve ser dada em breve.

Veja também sobre cabeceira de ponte romper na MT-208 Nova Monte verde Voltar + Destaques