Destaques 09/03/2020 17:43 Soraya Medeiros | Seciteci Alta Floresta: Escola Técnica oferta 40 vagas de curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis Foto por: Emilia Tarsitano A Escola Técnica de Alta Floresta está oferecendo 40 vagas para o curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis. A seleção será feita em um processo seletivo de estudantes para o curso de Formação Inicial Continuada (FIC). As inscrições são gratuitas e começam nesta segunda-feira (09.03), das 7h30 às 11h, das 13h às17h e das 19h às 21h, e vão até o dia 12 de março, na sede da unidade escolar que fica localizado na Travessa Sandra Murata Ito, nº 10, bairro Centro. O curso de energias renováveis é dirigido a todos os interessados que tenha concluído o Ensino Fundamental I (1° ao 5° ano) regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) equivalente. Além disso, devem ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos na data da matrícula. Durante a formação serão abordados alguns dos principais meios de produção de energia a partir de fontes renováveis, com destaque para os sistemas de produção de energia solar térmica, fotovoltaica e eólica. Os documentos necessários para a inscrição são: a) Carteira de Identidade (RG) b) Cadastro de Pessoa Física – CPF c) Comprovante de endereço atualizado. Para mais informações acesse o edital aqui.

