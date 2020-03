Destaques 10/03/2020 07:05 www.al.mt.gov.br Deputado garante aquisição de nova escavadeira hidráulica para Alta Floresta Foto: JLSIQUEIRA / ALMT O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), o Nininho, confirmou nesta segunda-feira (9), a aquisição de uma máquina PC Hidráulica (escavadeira) para o município de Alta Floresta. O maquinário adquirido via emenda parlamentar no valor de R$ 480 mil, com uma contrapartida do município de R$ 90 mil - um trabalho em conjunto com o deputado federal Neri Geller (PP). De acordo com o deputado Nininho, a demanda protocolada pelo vereador Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, vai atender boa parte da agricultura familiar do município. “Mais uma vez quero agradecer o atendimento do deputado federal Neri Geller pela atenção com os pequenos produtores, um maquinário desses à disposição das famílias é muito importante, e também parabenizar o vereador pela sensibilidade com as necessidades da agricultura familiar”, destacou Nininho. O vereador Tuti comemorou a notícia. “Essa escavadeira vai facilitar muito na manutenção das estradas, além da agricultura familiar, Alta Floresta tem uma representação importante na produção de grãos, com o maquinário vamos ter agilidade na recuperação de estradas e outros serviços”, ressaltou Tuti, que aproveitou para adiantar um novo veículo para o município: “uma van para a saúde deve chegar em breve, fizemos o pedido ao deputado Nininho, e já recebemos a notícia que logo o veículo será entregue”, adiantou.

Voltar + Destaques