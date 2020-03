Destaques 10/03/2020 10:30 Foto: Reprodução Paranaita: aulas em quatro escolas rurais são suspensas por estragos causados pela chuva Quatro escolas do Assentamento São Pedro, em Paranaíta, iveram as aulas suspensas devido aos estragos causados pelo excesso de chuva no município neste mês. A chuva encobriu vários trechos das estradas e em outros pontos parte das ruas foi levada pela força da água. A Prefeitura de Paranaíta informou que a previsão é que as aulas sejam retomadas até o final da semana. As aulas suspensas são nas escolas municipais Maria Quitéria, Escola Tancredo Neves e Escola Cristo Redentor, e na Escola Estadual São Pedro. De acordo com o secretário de Educação Municipal, Assis Frizon, chove muito no município desde a última sexta-feira (6) e várias estradas foram comprometidas. Ele disse ainda que o prefeito já mobilizou as equipes de obras para reconstruir pontes e bueiros que foram destruídos pela água. “Fizemos o cancelamento até que tenha condições de o trânsito fluir tranquilamente. É um problema grande. Nunca vi um fato assim no assentamento”, disse. Alguns moradores construíram pontes improvisadas para conseguirem atravessar alguns trechos da cidade. As imagens foram cedidas pela prefeitura de Paranaíta.

