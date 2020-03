Destaques 10/03/2020 17:27 Andréa Martins Oliveira/Assessoria 380 mil eleitores estão como título eleitoral cancelado em Mato Grosso; prazo para regularizar vai até 6 de maio Foto: Divulgação Em Mato Grosso, 380.953 eleitores estão com o título cancelado e, portanto, estão impedidos de exercer diversos direitos civis e, ainda, podem ter o CPF suspenso. Esse eleitorado tem até o dia 06 de maio para procurar a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral instalada em seu município e regularizar. Dos eleitores mato-grossenses que estão com os títulos cancelados, 100.507 são de Cuiabá e 45.805 são de Várzea Grande. Os quase 381 mil eleitores em situação irregular perante à Justiça Eleitoral não poderão votar na eleição suplementar para um cargo de senador e suplentes, que ocorrerá no dia 26 de abril. Isso porque para esse pleito, em específico, o prazo para regularizar terminou no dia 21 de fevereiro e os dados constantes no cadastro eleitoral foram extraídos para serem inseridos nas urnas eletrônicas e utilizados nos cadernos de votação. “Esse eleitorado não votará na eleição suplementar, mas pode e deve votar na municipal, que ocorrerá em outubro deste ano. Neste caso, o prazo para regularizar termina no dia 06 de maio. Faltam quase nove semanas e, embora tenhamos esse prazo significativo, orientamos que o eleitor regularize a situação com a maior brevidade possível. Quem busca a Justiça Eleitoral com antecedência é atendido com agilidade e comodidade. Quem deixa para os últimos dias, enfrenta filas extensas e precisa aguardar horas para ser atendido”, ressaltou o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Gilberto Giraldelli.

