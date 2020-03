Destaques 11/03/2020 09:58 Lorrana Carvalho | Sefaz/MT Nota MT sorteia R$ 550 mil em prêmios nesta quinta-feira (12) - Foto por: Secom/MT A Secretaria de Fazenda (Sefaz) realiza nesta quinta-feira (12.03) mais um sorteio mensal do Programa Nota MT. Na ocasião serão sorteados 1.005 prêmios, sendo 1.000 de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil. O sorteio será a partir das 08h30, na sede da Sefaz, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da pasta. Para esse sorteio vão participar 229.772 mil consumidores que se cadastraram no site ou aplicativo da Nota MT e pediram o CPF na nota. Ao todo foram gerados 1.816.664 bilhetes eletrônicos, referentes as compras realizadas no período de 01 a 29 de fevereiro. Além do sorteio mensal, neste mês de março haverá ainda a premiação especial de R$ 50 mil cada para 5 contribuintes. O concurso será realizado na próxima quinta-feira (19). Para consultar os bilhetes eletrônicos gerados, o consumidor deve acessar o site ou aplicativo do Programa Nota MT, clicar em “sorteios” e escolher “mensal fevereiro 2020”. Nessa opção, ele verá todos os bilhetes gerados com o seu CPF e, também, a lista completa dos bilhetes que estarão concorrendo aos prêmios. Como funciona Os sorteios são realizados com base na Loteria Federal e cada prêmio corresponde a um bilhete eletrônico, gerado a partir de cada nota fiscal emitida com o CPF. Dessa forma, a mesma pessoa pode ganhar mais de um prêmio no mesmo sorteio ou ser contemplada em vários sorteios. O Nota MT sorteia prêmios de R$ 500, R$ 10 mil e R$ 50 mil. O valor é depositado nas respectivas contas, informadas no site ou aplicativo do Nota MT, desde que a conta do banco esteja no mesmo CPF da pessoa premiada e os dados estejam corretos. Além de informar a conta bancária, o sorteado não pode estar em débito ou com pendências com o estado. Para isso, é preciso obter uma Certidão Negativa de Débitos (CND), documento emitido pela Secretaria de Fazenda, em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado (PGE), cujo objetivo é confirmar a ausência de débitos ou pendências. O prazo, estipulado por lei, para recebimento do prêmio é de 90 dias, contados do momento da confirmação da regularidade do ganhador.

